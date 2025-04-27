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Взрыв в порту Ирана произошел из-за вещества, используемого в топливе для ракет

Взрыв в порту Бендер-Аббас в Иране произошел из-за вещества, используемого в топливе для ракет, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

«Человек, связанный с Корпусом стражей Исламской революции в Иране, сообщил, что взорвался перхлорат натрия, основной компонент твердого топлива для ракет», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв в порту Бендер-Аббас на юге Ирана прозвучал днем 26 апреля. По информации СМИ, это произошло из-за возгорания одной из емкостей с топливом.

Число пострадавших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе увеличилось до 750.