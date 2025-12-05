Взрыв раздался в башне «Грозный-сити» в Чечне
Взрыв произошел в башне «Грозный-сити» в столице Чеченской Республики. Ударная волна разбила фасад не менее пяти этажей, сообщает «Абзац».
В здании, предположительно, начался пожар.
На месте происшествия находятся работники экстренных служб. Причина инцидента неизвестна.
Взрыв мог случиться из-за удара БПЛА. Режим «Ковер» работает в аэропортах Северного Кавказа.
На опубликованных записях видно, что стекла разбиты на пяти этажах. В помещениях, получивших повреждения, наблюдаются следи гари. В двух окнах видно пламя, от них исходит черный дым.
