Взрыв раздался в башне «Грозный-сити» в Чечне

Взрыв произошел в башне «Грозный-сити» в столице Чеченской Республики. Ударная волна разбила фасад не менее пяти этажей, сообщает « Абзац ».

В здании, предположительно, начался пожар.

На месте происшествия находятся работники экстренных служб. Причина инцидента неизвестна.

Взрыв мог случиться из-за удара БПЛА. Режим «Ковер» работает в аэропортах Северного Кавказа.

На опубликованных записях видно, что стекла разбиты на пяти этажах. В помещениях, получивших повреждения, наблюдаются следи гари. В двух окнах видно пламя, от них исходит черный дым.

