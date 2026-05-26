Мусульмане отметят Курбан-байрам с 27 по 29 мая

Курбан-байрам в 2026 году начнется в ночь на 27 мая и продлится три дня. О традициях и правилах праздника рассказал первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников. В 2026 году он выпадает на ночь с 26 на 27 мая, а основные торжества пройдут 27, 28 и 29 мая.

«Мусульмане отмечают этот праздник, вспоминая историю пророка Ибрагима. Когда он должен был, по велению Всевышнего, принести в жертву своего сына, он, конечно же, не пожелал пролития человеческой крови и отдал взамен жертвенное животное. Праздник как раз знаменует эту победу. Этот эпизод описывается как в священном Коране, так и в Библии. Мусульмане со всего мира, вспоминая этот великий подвиг, совершают обряд жертвоприношения во славу Всевышнего», — рассказал Рушан Аббясов в эфире радио Sputnik.

По его словам, мясо делят на три части: одну передают нуждающимся, вторую используют для угощения родных и близких, третью оставляют семье. Утром первого дня верующие совершают полное омовение, надевают праздничную одежду и идут в мечеть на проповедь, после чего приступают к обряду.

«Мы неоднократно повторяли в своих проповедях и выступлениях, чтобы обряды жертвоприношения проходили только в специально отведенных местах, на специальных бойнях и фермах, где есть на это разрешение. Обряд совершается в течение трех праздничных дней. Потом приглашают своих родных, близких в гости и за праздничным столом угощают всех блюдами, приготовленные из мяса жертвенного животного», — сообщил Аббясов.

Он добавил, что в эти дни запрещено совершать греховные поступки и важно сохранять духовный настрой.

27 мая объявлено выходным в Адыгее, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Татарстане. В Дагестане, Чечне и Ингушетии выходными станут 27–29 мая, а в Крыму нерабочим днем будет 29 мая.

