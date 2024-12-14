Взрыв произошел на благотворительной ярмарке Красного креста в Таиланде

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Thairath: 4 человека умерли из-за взрыва на благотворительной ярмарке в Таиланде

Четверо человек умерли из-за взрыва на благотворительной ярмарке в Таиланде. Ее проводила организация Красный крест, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Thairath.

Не менее 40 человек пострадали. Предположительно, взрыв произошел из-за детонации устройства.

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда провели задержание двоих подозреваемых. Ими оказались подростки. Они, предположительно, могли заложить и активировать взрывчатку.

Ранее 40 туристов из России дрейфовали на лодке без бензина около Таиланда. Вокруг судна плавали акулы.