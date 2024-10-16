Взорвавший авто московского ресторатора партнер хотел увеличить долю в бизнесе

kp.ru: подозреваемый в подрыве авто в Москве хотел увеличить свою долю в бизнесе

Поздним вечером 15 октября в столичном Бибиреве спецназ задержал 50-летнего Виталия С. — главного подозреваемого в деле о подрыве машины ресторатора Виктора М. на Профсоюзной улице. Стал известен возможный мотив преступления, сообщает kp.ru .

Взрыв произошел рано утром, когда Виктор повел своего 6-летнего сына в садик. На капоте нового джипа предпринимателя Tank лежала куча мусора, и когда тот попытался убрать ее, сработало взрывное устройство.

По информации издания, устройство было изготовлено с научной точностью, что привело к ранениям не только Виктора, но и его сына, а также случайного прохожего. Следком сразу выдвинул версию о том, что покушение связано с бизнесом Виктора, который владеет несколькими заведениями в Москве и других городах, включая бар «Гадкий койот».

«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — заявили в ГСУ СКР по Москве.

Во время обыска у Виталия был найден арсенал оружия, включающий 4 карабина, 2 пистолета и боеприпасы. Предполагается, что все оружие легально, так как карабины охотничьи, а пистолеты — травматические. Следствие проводит экспертизы изъятого имущества.

На видео с оперативной съемки задержанный уроженец Белоруссии отвечает на вопросы силовиков о своих намерениях. Виталий, приехавший в Москву 20 лет назад и получивший гражданство, занимался вопросами безопасности в компаниях, где его доля составляет 5%.

Причиной конфликта могло стать желание получить большую долю в бизнесе.

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