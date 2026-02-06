Взял оружие и накладные усы: россиянина посадили на 11 лет за попытку убить бывшую

Житель Подмосковья получил 11 лет тюрьмы за попытку убить экс-жену и ее сожителя

Солнечногорский городской суд приговорил к 11 годам колонии Чиликанова И., обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Установлено, что Чиликанов на почве ревности после развода принял решение расправиться с бывшей супругой и ее сожителем, который одобрял расторжение их брака.

Еще обвиняемый без согласия экс-супруги снял интимные видео с ее участием, которые позднее распространил через мессенджер третьим лицам.

Мужчина изготовил поддельные регистрационные знаки на автомобиль, а также собрал оружие, взрывчатые вещества и средства конспирации — накладную бороду с усами черного цвета. Для сокрытия следов преступления он положил в багажник автомобиля бензопилу и лопату.

20 декабря Чиликанов поехал к месту проживания экс-жены, но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, которые выявили поддельные номера на автомобиле. Правоохранители задержали мужчину и пресекли попытку преступных действий.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия ограниченного поражения), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица без его согласия). Фигуранту предъявили обвинение.

Солнечногорский суд признал Чиликанова виновным и избрал ему меру пресечения в виде 11 лет в колонии строгого режима, а также в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.