Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась на ЗАЭС

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23 августа на Запорожской АЭС в результате действия автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщает ТАСС .

Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».

Нарушений пределов и условий безопасности для персонала не было выявлено. Радиационный фон остается без изменений. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

ЗАЭС расположена в Энергодаре. На данный момент все блоки станции остановлены, она не генерирует электроэнергию.

Ранее МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС. Это произошло после удара беспилотника ВСУ.