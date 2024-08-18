МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшилась после удара беспилотника, который упал на дорогу недалеко от станции, сообщил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Снова наблюдается рост угроз ядерной безопасности и охраны на Запорожской атомной электростанции. Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю к максимальному сдерживанию со всех сторон и строго соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты станции», — подчеркнул Гросси.

Он отметил, что взрывное устройство, сброшенное БПЛА, сдетонировало за пределами защищенной зоны станции. Взрыв случился около важных резервуаров для охлаждающей воды и примерно в 100 м от единственной линии, которая питает электричеством станцию.

Представитель станции заявил также, что градирня ЗАЭС выгорела после атаки, при этом угрозы обрушения нет.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе и одна из самых мощных в мире.