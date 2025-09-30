Вышли сразу 2 тыс ребят: дикая давка случилась в раздевалке школы Иркутска

сегодня в 09:31

Дети пострадали в сильной давке в раздевалке иркутской школы

В школе № 19 в Иркутске дети пострадали в давке в раздевалке из-за того, что всех учеников отпустили домой одновременно, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что с уроков отпустили около 2 тыс. детей. И такое происходит почти каждый день.

По ее словам, в результате давки минимум у одной девочки разбили телефон.

Также Мизулина разместила видео, на которых показано, что в раздевалке очень много детей, они толкаются и мешают друг другу.

Местные следователи начали проверку по данному факту. По сведениям автора видео из школы, дети получили травмы. Проверка организована по статье 293 УК РФ (халатность).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

