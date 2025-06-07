Выпускнице в Ленобласти аннулировали результаты ЕГЭ из-за «умных» очков

Комитет по образованию Ленинградской области аннулировал результаты ЕГЭ выпускнице, которая снимала задания на «умные» очки, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел в школе Всеволожского района. По словам одного из читателей издания, старшеклассница во время сдачи ЕГЭ по русскому языку и обществознанию использовала «умные» очки. Девочка снимала задания, а ответы получала с помощью наушника.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры — результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается», — заявили в региональном комитете образования.

В ведомстве добавили, что комитет строго и качественно пресекает все нарушения во время сдачи государственных экзаменов.