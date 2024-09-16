Вынесен приговор уральцу, зарезавшему аспиранта из Африки

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Екатеринбуржец получил восемь лет колонии за убийство аспиранта из Габона

Житель Екатеринбурга Данила Ф. зарезал аспиранта из Габона и оказался за решеткой. По решению суда он проведет в исправительной колонии строгого режима 8 лет, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По данным следствия, товарищ 24-летнего Данилы Ф. поругался с иностранным студентом Франсуа в ресторане быстрого питания. Ф. вмешался в конфликт, достал нож и задел им артерию и легкое африканца.

Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.

В ходе судебного заседания екатеринбуржец отказался признавать вину в убийстве 32-летнего аспиранта. Адвокат Ф. утверждал, что молодой человек совершил неосторожные действия во время самообороны.

Защита осужденного планирует обжаловать приговор.