Вылетел под колеса машины: школьный учитель разбился на мотоцикле в Зарайске

Преподаватель ОБЗР и физкультуры насмерть разбился на мотоцикле в Зарайске
Учитель физкультуры и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) Андрей З. попал в ДТП на мотоцикле в подмосковном Зарайске и погиб. Он преподавал в школе №1, сообщает «МК: срочные новости».
Андрей ехал по дороге на уроки. В один момент он потерял равновесие и вылетел с байка прямо под колеса автомобиля, который двигался попутно.
Спасти мужчину не смогли, он скончался.
