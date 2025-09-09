Вылетел под колеса машины: школьный учитель разбился на мотоцикле в Зарайске

сегодня в 10:31

Преподаватель ОБЗР и физкультуры насмерть разбился на мотоцикле в Зарайске

Учитель физкультуры и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) Андрей З. попал в ДТП на мотоцикле в подмосковном Зарайске и погиб. Он преподавал в школе №1, сообщает « МК: срочные новости ».

Андрей ехал по дороге на уроки. В один момент он потерял равновесие и вылетел с байка прямо под колеса автомобиля, который двигался попутно.

Спасти мужчину не смогли, он скончался.

