Автобус без водителя въехал в припаркованную машину в Астрахани

В Астрахани водитель вышел их автобуса, не заглушив двигатель. В результате транспорт покатился с горки и врезался в припаркованную легковушку, сообщает «112» .

ДТП произошло вечером в понедельник. Прохожие запечатлели на видео момент, когда автобус врезался в автомобиль.

По предварительным данным, водитель вышел из салона на улицу, оставив двигатель включенным. В результате общественный транспорт начал катиться с горки.

В этот момент водитель попытался его остановить вместе со случайным прохожим, но у них ничего не вышло. В итоге транспорт врезался в белую легковушку, припаркованную рядом. При этом в ДТП едва не пострадал пешеход.

По данным очевидцев, случай с заведенным двигателем у автобуса уже не первый в городе.

