Выяснилось, с чем связана эвакуация посетителей ТРЦ «Континент» в Новокузнецке
Людей из ТРЦ в Новокузнецке эвакуировали из-за подозрительного предмета
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Из новокузнецкого ТРЦ «Континент» эвакуировали людей из-за подозрительного предмета, который оказался муляжом гранаты, сообщает Сiбдепо.
В пятницу в торгово-развлекательном центре «Континент» прошла эвакуация посетителей.
В кузбасской полиции отметили, что причиной стала граната, оказавшаяся муляжом.
После проверки выяснилось, что обнаруженный подозрительный объект — всего лишь игрушка, не представляющая никакой угрозы.