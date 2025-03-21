Выяснилось, с чем связана эвакуация посетителей ТРЦ «Континент» в Новокузнецке

Людей из ТРЦ в Новокузнецке эвакуировали из-за подозрительного предмета
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Из новокузнецкого ТРЦ «Континент» эвакуировали людей из-за подозрительного предмета, который оказался муляжом гранаты, сообщает Сiбдепо.

В пятницу в торгово-развлекательном центре «Континент» прошла эвакуация посетителей.

В кузбасской полиции отметили, что причиной стала граната, оказавшаяся муляжом.

После проверки выяснилось, что обнаруженный подозрительный объект — всего лишь игрушка, не представляющая никакой угрозы.