Выяснились подробности об избиении подростка ложкой для обуви в Ачинске

В Ачинске задержали мужчину, избившего подростка металлической ложкой для обуви

В Ачинске задержали мужчину 1973 года рождения, который избил 13-летнего подростка металлической обувной ложкой. У пострадавшего диагностированы переломы и сотрясение мозга, сообщает RT .

Все произошло в подъезде жилого дома. Подросток рассказал на допросе, что пришел туда с друзьями, чтобы подождать товарища, который живет в этом доме.

По словам школьника, компания стояла и смотрела видео в телефонах, когда в подъезде появился незнакомый мужчина с металлической обувной ложкой в руках. Подростки попытались убежать.

Мальчик запнулся на пороге и упал, после чего мужчина начал его бить. Нападавшего остановил случайный прохожий.

Как сообщили RT в главке Следственного комитета России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Подозреваемый задержан.

По данным источника, ранее мужчина был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

