Выяснились новые подробности о ДТП в Таиланде, где погиб чемпион Пожидаев

В Таиланде в аварии погиб 22-летний чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев. Второй участник ДТП пережил четыре клинические смерти, его мать перенесла инфаркт, сообщает vse42.ru .

О последствиях трагедии рассказала общественница Светлана Шерстобоева, которая помогает россиянам в Таиланде. По ее словам, в аварии также пострадал мужчина по имени Владислав.

«Второй участник аварии Владислав пережил четыре клинических смерти, а мать Влада, прилетев из Москвы, попала с инфарктом в ту же больницу. Это какой-то жуткий сериал наяву с ужасным сюжетом», — рассказала Шерстобоева.

Мать пострадавшего ищет сиделку для сына. Она намерена вернуться в Москву, чтобы продать автомобиль и взять кредит: на транспортировку Владислава из госпиталя Чонбури требуется не менее 1,5 млн рублей.

По данным Шерстобоевой, невесту погибшего после трагедии пришлось вывезти в Россию в тяжелом состоянии.

Церемония прощания с Александром Пожидаевым прошла 3 мая в Новокузнецке. Ранее сообщалось, что спортсмен сел на мотоцикл после звонка мошенников, которые сообщили ему о смерти отца, и попал в смертельное ДТП.

