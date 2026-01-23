Выигрывавший Олимпиаду чиновник-боксер подрался со своим замом и проиграл

Под Карагандой чиновник-чемпион ОИ по боксу подрался со своим замом и проиграл

В Карагандинской области Казахстана разгорелся скандал с участием высокопоставленных чиновников от спорта. Полиция возбудила уголовное дело по факту драки между олимпийским чемпионом, главой управления спорта Сериком Сапиевым и его заместителем Дауреном Есимхановым, победителем ЧМ по джиу-джитсу, сообщает Бриф24 со ссылкой на Tengrinews.

Драка произошла 21 января в здании местной спортивной школы. Словесная перепалка между руководителями быстро переросла в потасовку, в результате которой 42-летний боксер Сапиев получил телесные повреждения. После этого он снял побои и обратился в полицию с заявлением на обидчика.

К слову, Серик Сапиев — легенда казахстанского бокса. Он чемпион Олимпийских игр-2012 в Лондоне, двукратный чемпион мира и бывший депутат парламента. Его заместитель, Даурен Есимханов, тоже является титулованным бойцом — он чемпион мира по джиу-джитсу и призер мировых турниров по самбо.

В департаменте полиции региона подтвердили факт происшествия и наличие заявления. В официальных сводках имена чиновников пока не разглашаются, но журналистам они уже известны.

