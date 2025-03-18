Выбил глаз: жителя Читы осудили за зверское избиение хаски

Читинский районный суд обязал местного жителя выплатить расходы на лечение избитой собаки и компенсировать моральный ущерб владелице питомца. При этом женщине неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела, сообщает CHITA.ru .

«Моя собака хаски по кличке Панда отогнула профлист, выломала доску на заборе и сбежала. Сосед поймал его на своем участке, хотел наказать якобы за задавленных кур. Хотя не установлено, что кур задавила именно моя собака», — рассказала владелица пса.

По словам женщины, сосед загнал собаку в курятник, а затем начал избивать животное лопатой. После этого мужчина утащил Панду на веревке в лес, где ее нашли дети. У собаки диагностировали черепно-мозговую травму и повреждения глаз. Один глаз был частично выбит, но потом вернулся на место. Раны заросли шерстью, но собака продолжает мочиться под себя ночью.

Ветеринар назначил таблетки, но они не приносят эффекта. Предположительно, это связано с психическим расстройством или последствиями травм, а также со стерилизацией, проведенной 6 лет назад.

Хозяйка Панды добавила, что после случившегося обратилась в правоохранительные органы, которые отказали ей в возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). В полиции и прокуратуре утверждают, что у соседа якобы не было умысла калечить собаку. Была подана апелляционная жалоба в суд.