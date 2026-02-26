«Вы паникуете»: как 2-летняя Вероника умирала на глазах карельских врачей

Медицинский юрист Юлия Липинская на своей странице во «ВКонтакте» показала душераздирающие кадры последних часов жизни 2-летней Вероники, скончавшейся в больнице карельской Костомукши 13 февраля. Она ушла из жизни, так и не получив помощи от врачей.

Родительница привезла девочку в Межрайонную больницу №1 с симптомами ОРВИ. Сатурация была 90, пульс — 135. На записи видно, что ребенок в сознании, реагирует на происходящее вокруг, но ему очень плохо.

В медучреждении Вероника начала синеть и задыхаться. Мама малышки просила врачей дать ей кислородную маску, но вместо оказания помощи те отнекивались: «Вы паникуете, лучше поразвлекайте ребенка». Медики решили, что ничего страшного не происходит.

Девочка несколько часов умирала на руках у матери. На видео попали моменты, как у малышки закатываются глаза. Ближе к 4:00 ее состояние стало критическим, но реанимацию в больнице быстро не нашли, и Вероника скончалась.

Как заявили в республиканском Минздраве, по факту смерти ребенка началась проверка. Под нее попали минимум трое врачей, не выполнивших простой протокол лечения. Предварительно, в медучреждении было все необходимое, чтобы спасти девочку. Главврач лишился своей должности. Заведено уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.