«Вы не допущены на ОГЭ». Юношу из глубинки развели хитрой схемой мошенничества

В Нижегородской области мошенники выманили деньги у подростка, когда пригрозили ему «недопуском на ОГЭ» из-за того, что его отец якобы не платил налоги. Правоохранители смогли заблокировать несколько операций и уменьшить ущерб от действий аферистов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный главк МВД.

С юношей связались мошенники, убедившие подростка, что его не допустят до экзаменов в 9 классе из-за «налогов, невыплаченных отцом». Позже парню позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который включил видеосвязь и для большего убеждения показался в форме.

Лжесиловик также убеждал юношу, что его папа якобы связан с недружественной страной и даже показал документы, которые «подтверждают возбуждение уголовного дела».

Подросток поверил, что единственный способ решить ситуацию — перевести деньги на особый счет в тайне от родителей, пока они спят. Парень перечислил мошенникам 300 000 рублей, но стал узнавать в них аферистов, когда собеседники попросили вдобавок обналичить счета его матери.

После этого семья оперативно обратилась в полицию, и силовикам удалось заблокировать операции на 215 000 рублей. По итогу материальный ущерб от мошеннических действий составил 85 тысяч рублей вместо первоначальных 300 тысяч.

Возбуждено уголовное дело.