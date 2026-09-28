Москва лидирует по числу съемок, а регионы расширяют поддержку кино

В 2025 году в Москве снимали 870 проектов разных форматов. Число съемок на улицах города и площадках Московского кинокластера выросло на 38% к предыдущему году. В Петербурге с 2021 по 2025 год организовали съемки 991 проекта, за первые шесть месяцев 2026 года — еще 69. Город предоставляет субсидии на производство фильмов и возмещает часть затрат.

За пределами двух столиц кинопроизводство поддерживают кинокомиссии. Организации с их функциями работают более чем в 40 регионах. Регионы компенсируют от 10% до 80% затрат на съемки; объем финансирования составляет от 4 до 50 млн рублей. По данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения, в 2025 году Краснодарский, Красноярский и Пермский края выделяли на такую компенсацию от 28 до 50 млн рублей. В Петербурге ее максимальный размер составил 250 млн рублей.

Доцент Института кино и телевидения Полина Алексеева отметила, что компенсации привлекают инвестиции в местную экономику и помогают создавать рабочие места. По ее прогнозу, в ближайшие пять лет география съемок расширится, а сеть кинокомиссий продолжит развиваться.

При этом генеральный директор «СТАРТ продакшн» Сергей Маевский считает, что пока только Москва и Петербург обладают полноценной инфраструктурой для кинопроизводства. Он призвал развивать в регионах собственные производственные центры.

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