В Наро-Фоминске перинатальный центр представил третью выставку абстракции

Наро-Фоминский перинатальный центр совместно с арт-центром «Нарратив» представил третью выставку картин в музейной зоне. На этот раз будущим мамам показывают абстрактные работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр продолжает сотрудничество с арт-центром «Нарратив». На третьей выставке в музейной зоне представлены абстрактные работы известных мастеров. Отсутствие четких форм и сюжетов позволяет каждой посетительнице по-своему воспринимать картины.

«Организаторы выставки заметили интересную закономерность: мамы мальчиков чаще выбирают структурные работы, а мамы девочек предпочитают цвет и образы», — отметили в перинатальном центре.

Выставка открыта в музейной зоне на первом этаже перинатального центра. Будущих мам приглашают провести там несколько минут в тишине. Продолжить знакомство с современным искусством можно в арт-центре «Нарратив».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.