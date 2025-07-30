Вулкан Ключевская сопка начал извергаться на Камчатке после землетрясения

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал извергаться. Его активность зафиксировала камера, размещенная на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН «Киришева», сообщает его пресс-служба .

На опубликованной записи виден сход раскаленной лавы. Над вулканом появилось сильное свечение. Также были зафиксированы взрывы.

Извержение вулкана началось после того, как ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение.

Его магнитуда составила 8,8. Была объявлена опасность цунами. Катаклизм затронул также Сахалинскую область России, побережья Китая, США и Японии.