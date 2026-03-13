Второй самолет-заправщик США KC-135 был подбит и приземлился в Израиле

Второй американский самолет-заправщик KC-135 был подбит, но приземлился в Израиле, сообщает RT со ссылкой на телеканал CBS News.

Пентагон заявил о потере самолета-заправщика КС-135 во время операции «Эпическая ярость».

Отмечается, что самолет разбился на западе Ирака. По информации CBS, на борту первого самолета находились шесть человек, об их состоянии ничего сообщается. Спасательная операция продолжается.

Информации о пострадавших и погибших не приводится.

