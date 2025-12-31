Второй день рождения: папу с 10-летней дочкой накрыло лавиной в Сочи

Папу с 10-летней дочкой накрыло лавиной на горнолыжке в Сочи

10-летнюю девочку с ее папу накрыло снежной лавиной на трассе «Реликтовый лес» на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи, сообщает SHOT .

Мужчина с дочкой ехали с высоты 1460 м, когда на них обрушилась лавина. Отец смог выбраться сам, но дочь не нашел.

Он звал напомощь и просил найти девочку в оранжевом комбинезоне. на крики сбежались туристы, которые начали дружно искать девочку. Один из лыжников смог обнаружить ребенка под полутораметровым сугробом. По словам отца, его дочь пролежала под завалом 15 минут.

Девочку достали из-под снега под аплодисменты и поздравления с наступающим Новым годом и вторым днем рождения.

По словам мужчины, с дочкой все в порядке: девочку отвезли в больницу. Пострадавшей сделали КТ. Руки и ноги у нее целы, с органами все в порядке, только у врачей есть подозрение на сотрясение головного мозга.

