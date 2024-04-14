ВСУ в атаке на Токмак впервые применили натовские снаряды GLSDB

ВСУ впервые использовали снаряды GLSDB, поставленные Киеву странами НАТО при ударе по жилым кварталам Токмака в Запорожской области, пишет ТАСС .

«Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB, разработанные и используемые станами НАТО. Данные снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group», — указало агентство со ссылкой на собственные источники.

В результате ракетного удара по городу 12 апреля погибли 11 человек и 20 получили ранения.

Завалы разрушенных зданий разбирают до сих пор, там могут оставаться люди.