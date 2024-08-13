ВСУ ударили ракетой по жилому дому в Каховке Херсонской области

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В Каховке Херсонской области после удара ВСУ загорелся многоквартирный дом

Глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что в Каховке Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому девятиэтажному дому, после прилета начался пожар, пишут РИА Новости .

В Сети также появилось видео с места происшествия. На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся над жилым зданием.

«Девятиэтажка горит, только что был прилет», — говорит автор видео за кадром.

На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.