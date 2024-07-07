ВСУ ударили по Мелитополю 5-ю ракетами HIMARS
Видео: столб дыма поднялся в местах удара ВСУ по Мелитополю в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале показал видео ракетного удара киевского режима по северным окраинам Мелитополя в Запорожской области.
Украина атаковала Мелитополь пятью ракетами HIMARS. Российские вооруженные силы с помощью ПВО купировали вражескую атаку. Обломки ракет рухнули в северных районах города, где в итоге возник пожар. На опубликованных Роговым кадрах видны столбы дыма.
Спасатели оперативно отреагировали на возгорание и быстро потушили пламя. Рогов отметил, что ВС РФ отлично справились с защитой мирного города, который атаковали ВСУ.
Ранее в Мелитополе прозвучали три взрыва. Об атаках ВСУ сообщил Рогов.