ВСУ ударили по Мелитополю 5-ю ракетами HIMARS

сегодня в 16:55

Видео: столб дыма поднялся в местах удара ВСУ по Мелитополю в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале показал видео ракетного удара киевского режима по северным окраинам Мелитополя в Запорожской области.

Украина атаковала Мелитополь пятью ракетами HIMARS. Российские вооруженные силы с помощью ПВО купировали вражескую атаку. Обломки ракет рухнули в северных районах города, где в итоге возник пожар. На опубликованных Роговым кадрах видны столбы дыма.

Спасатели оперативно отреагировали на возгорание и быстро потушили пламя. Рогов отметил, что ВС РФ отлично справились с защитой мирного города, который атаковали ВСУ.

Ранее в Мелитополе прозвучали три взрыва. Об атаках ВСУ сообщил Рогов.