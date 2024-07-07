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Рогов: в Мелитополе прозвучали три взрыва

Три взрыва прогремели в Мелитополе в условиях ракетной опасности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов пообещал сообщить подробности взрывов позже.

Ранее разведчики группировки войск «Запад» получили 16 орденов Мужества за выполнение боевой задачи, в ходе которой военнослужащие заняли опорный пункт и без использования оружия взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.