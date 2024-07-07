Рогов: в Мелитополе прозвучали три взрыва
Три взрыва прогремели в Мелитополе в условиях ракетной опасности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов пообещал сообщить подробности взрывов позже.
Ранее разведчики группировки войск «Запад» получили 16 орденов Мужества за выполнение боевой задачи, в ходе которой военнослужащие заняли опорный пункт и без использования оружия взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.