Группировка войск «Запад» без единого выстрела пленила бойцов ВСУ

Разведчики группировки войск «Запад» получили 16 орденов Мужества за выполнение боевой задачи, в ходе которой военнослужащие заняли опорный пункт и без использования оружия взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России .

В командовании подразделения уточнили, что одновременно такое количество наград военнослужащим вручили впервые.

Командир танкового соединения с позывным «Рубин» рассказал, что перед разведчиками стояла сложная задача. Нужно было на 2,5 километра зайти вглубь обороны Вооруженных сил Украины. Военнослужащие России были готовы к бою, который, по их прогнозам, должен был состояться, но в итоге опорный пункт удалось занять без применения оружия.

«Но когда они потихоньку зашли, сначала один на 700 метров в первый день, потом дальше, дальше. Лесопосадки, зашли в дом, забрали сначала четверых пленных, забрали радиостанцию, все грамотно сделали», — рассказал «Рубин».

По словам командующего, российские военные действовали грамотно. На следующий день они сумели взять в плен группу, которая прибыла в опорный пункт для смены своих сослуживцев.