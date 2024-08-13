ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске. Один человек погиб, 28 пострадали
Рогов: мирный житель погиб в результате удара ВСУ по автобусу в Лисичанске
Фото - © Телеграм-канал Владимира Рогова
Один человек погиб в результате удара ВСУ по автобусу с пассажирами в Лисичанске ЛНР, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские боевики ударили по транспортному средству, применив кассетные боеприпасы.
В результате один человек погиб, еще 28 были ранены.
Шесть пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 12 — в тяжелом.