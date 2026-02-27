ВСУ ударили по акушерскому пункту в Брянской области
Украинские боевики нанесли удар по фельдшерско-акушерскому пункту в Воронке в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Атаку противник совершил с помощью дронов-камикадзе. Повреждение получило здание фельдшерско-акушерского пункта.
Никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники служб.
Ранее ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Брянской области. Ранения получила одна мирная жительница.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.