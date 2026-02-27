сегодня в 15:54

ВСУ ударили по акушерскому пункту в Брянской области

Украинские боевики нанесли удар по фельдшерско-акушерскому пункту в Воронке в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.