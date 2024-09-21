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Бунятов: ВСУ собирались уничтожать русских с помощью биолабораторий в Мариуполе

В Мариуполе были биологические лаборатории. Их собирались применять для уничтожения жителей РФ, сообщает « Царьград » со ссылкой на заявление украинского националиста, военного корреспондента Станислава Бунятова.

Данные о том, что в соседней стране работали биологические лаборатории, после начала СВО публиковалась множество раз. Эти научные объекты закрылись только когда началась спецоперация. Их размещали преимущественно на востоке Украины.

Тема биологических лабораторий вновь стала обсуждаться совсем недавно. Украинский военкор Бунятов рассказал, что Вашингтон заставлял Киев реализовать хитрый план перед СВО. Однако добиться этого не удалось.

«За 10 дней эти лаборатории должны были уничтожить треть населения России», — говорил Бунятов.

Ранее минобороны РФ сообщало, что Соединенные Штаты возобновили программу биолабораторий на Украине. Также специалисты США расширяют формат подготовки специалистов этой сферы.