ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали село Вознесеновка
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского горокруга
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
На село Вознесеновка, которое находится в Шебекинском городском округе, была совершена атака ВСУ при помощи дронов-камикадзе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Прямым попаданием беспилотник повредил кровлю хозяйственной постройки, которая находится во дворе частного домовладения.
Другой дрон-камикадзе попал в коммерческий объект торговли.
К счастью, при обеих атаках никто не пострадал.⠀⠀
На местах попаданий дронов уже работают сотрудники оперативных служб.
30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода и Белгородской области работала сирена ракетной опасности.