ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали село Вознесеновка

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На село Вознесеновка, которое находится в Шебекинском городском округе, была совершена атака ВСУ при помощи дронов-камикадзе, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Прямым попаданием беспилотник повредил кровлю хозяйственной постройки, которая находится во дворе частного домовладения.

Другой дрон-камикадзе попал в коммерческий объект торговли.

К счастью, при обеих атаках никто не пострадал.⠀⠀

На местах попаданий дронов уже работают сотрудники оперативных служб.

30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгорода и Белгородской области работала сирена ракетной опасности.