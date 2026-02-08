ВСУ обстреляли рынок и ранили трех человек в Херсонской области
Фото - © Медиасток.рф
Украинские боевики в Каховке в Херсонской области обстреляли местный рынок. Были ранены три человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Травмы получили мужчины 1978, 1987 годов рождения и женщина 1983-го. У одного из пострадавших минно-взрывное и осколочные ранения.
В Новой Каховке осколками было повреждено строение городской больницы. Также оказались выбиты окна.
В Раденске Алешкинского округа случилось возгорание в жилом доме. В Гладковке Голопристанского МО урон получил микроавтобус.
На опубликованном фото видно, что у транспортного средства спустило колесо, разбит бампер. Также сбоку авто посечено осколками.
