сегодня в 19:01

ВСУ обстреляли рынок и ранили трех человек в Херсонской области

Украинские боевики в Каховке в Херсонской области обстреляли местный рынок. Были ранены три человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Травмы получили мужчины 1978, 1987 годов рождения и женщина 1983-го. У одного из пострадавших минно-взрывное и осколочные ранения.

В Новой Каховке осколками было повреждено строение городской больницы. Также оказались выбиты окна.

В Раденске Алешкинского округа случилось возгорание в жилом доме. В Гладковке Голопристанского МО урон получил микроавтобус.

На опубликованном фото видно, что у транспортного средства спустило колесо, разбит бампер. Также сбоку авто посечено осколками.

