ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области вечером в четверг

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что сразу несколько сел подверглись обстрелу со стороны ВСУ, один человек — дружинник — пострадал во время ликвидации пожара после атаки FPV-дрона.

Пожар, где дружинник при ликвидации огня поранил руку, произошел в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался.

«В Волоконовском районе под обстрел попали село Тишанка и хутор Шаховка. Повреждена линия электропередач — на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Шаховка, Григорьевка, Верный и Бочанка», — сообщил Гладков.

По словам губернатора региона, специалисты приступят к восстановлению электричества в ближайшее время. Места обстрелов осматриваются компетентными органами. Информация о повреждениях уточняется.

Ранее Гладков выразил соболезнование семье мужчины, которая при очередном обстреле ВСУ потеряла родственника. Житель села Бочковка получил серьезные ранения, его сразу же повезли в больницу, но от полученных травм он скончался по дороге к медучреждению.