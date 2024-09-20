ВСУ обстреливали жителей Курской области, которые копали картошку

Жительница Курской области Мария Беседина рассказала, что украинцы обстреливали в регионе мирных жителей, которые копали картошку. Об этом сообщает РИА Новости .

Областной оперштаб 16 сентября принял решение об обязательной эвакуации Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15 км от границы с Украиной.

«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами», — уточнила 73-летняя Беседина.

По ее словам, в деревне Золотаревка сгорело два дома. А еще на крышу одного здания упал беспилотник. По детскому саду разбросаны мины-«лепестки».

Мирная жительница добавила, что их деревню ВСУ обстреливает с 2022 года. Нервы у нее уже были на пределе. А на этой неделе она переехала к родственникам в Курск.