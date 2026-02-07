Вечером в субботу в городе прозвучала сирена — была объявлена ракетная опасность. Также спустя 5 минут местные жители услышали взрывы.

После этого электричество пропало на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.

Предварительно, украинские силы ударили HIMARS по Белгороду.

Предупреждение о ракетной опасности все еще действует в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. Губернатор Вячеслав Гладков посоветовал жителям спуститься в подвал до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

