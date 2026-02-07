ВСУ нанесли удар HIMARS по Белгороду — в городе блэкаут
В Белгороде объявлена ракетная опасность
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгороде произошел блэкаут после удара ВСУ, сообщает Mash.
Вечером в субботу в городе прозвучала сирена — была объявлена ракетная опасность. Также спустя 5 минут местные жители услышали взрывы.
После этого электричество пропало на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.
Предварительно, украинские силы ударили HIMARS по Белгороду.
Предупреждение о ракетной опасности все еще действует в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе. Губернатор Вячеслав Гладков посоветовал жителям спуститься в подвал до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
