Главу Токсовского поселения в Ленобласти задержали за многомиллионную взятку

Следователи завели уголовное дело на чиновников администрации Токсовского городского поселения Ленинградской области. Их поймали на взятке в 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как выяснило следствие, с ноября 2024 по апрель 2026 года глава местной администрации, его заместитель и помощник вступили в сговор и узнали, что один бизнесмен хочет арендовать землю в Токсово с правом выкупа. Чиновники потребовали за это 40 миллионов рублей.

Когда им передавали часть суммы, их задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и проверяют, не причастны ли к этому другие люди. Двоим задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, а в отношении еще одного фигуранта решение будет принято в ближайшее время.

