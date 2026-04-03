Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения

Власти Германии запретили мужчинам от 17 до 45 лет без разрешения покидать страну более чем на три месяца. Соответствующая поправка к закону о модернизации военной службы вступила в силу в январе 2026 года, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung .

Согласно документу, все мужчины до 45 лет обязаны получить разрешение от Центра карьеры Бундесвера, если планируют находиться за пределами Германии более 3 месяцев.

Закон не предусматривает исключений: разрешение требуется студентам, отправляющимся по обмену, а также рабочим или гражданам, кто едет в длительную командировку. Ранее подобные ограничения вводились только при угрозе войны, теперь они действуют на постоянной основе.

В министерстве обороны ФРГ отметили, что поправку приняли в связи с тем, что властям необходимо иметь достоверные данные о призывниках. При этом в Бундесвере не пояснили, какие последствия грозят, если уехать из страны без разрешения.

