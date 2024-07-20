ВСУ через метеозонды создают для российского ПВО ложные цели
Украина использует метеозонды в качестве ложных целей для ПВО России
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Начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад», работающий на купянском участке фронта на Донбассе, рассказал, что киевский режим использует метеозонды для создания ложных целей для ПВО России, пишет РИА Новости.
«Сейчас мы научились распознавать метеозонды от обычной цели, не поражаем их», — уточнил начальник расчета.
По словам военнослужащего, помехи в виде метеозондов представляют собой 15-20 устройств в виде шаров, которые летят на высоте порядка 4 км. В ВС РФ считают, что такая уловка на самом деле не эффективная.
Ранее над Россией средства ПВО перехватили 27 беспилотников. Террористическая атака была совершена в ночь с 19 на 20 июля.