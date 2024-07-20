ВСУ через метеозонды создают для российского ПВО ложные цели

Начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад», работающий на купянском участке фронта на Донбассе, рассказал, что киевский режим использует метеозонды для создания ложных целей для ПВО России, пишет РИА Новости .

«Сейчас мы научились распознавать метеозонды от обычной цели, не поражаем их», — уточнил начальник расчета.

По словам военнослужащего, помехи в виде метеозондов представляют собой 15-20 устройств в виде шаров, которые летят на высоте порядка 4 км. В ВС РФ считают, что такая уловка на самом деле не эффективная.

Ранее над Россией средства ПВО перехватили 27 беспилотников. Террористическая атака была совершена в ночь с 19 на 20 июля.