27 беспилотников ВСУ перехватили над Россией ночью
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Прошлой ночью в двух регионах РФ уничтожили 27 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). 26 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, еще один – над Смоленской областью.
Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки на территории страны.
Ранее ПВО сбила ракеты над жилыми домами в Луганске. В городе слышали несколько взрывов.