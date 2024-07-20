27 беспилотников ВСУ перехватили над Россией ночью

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Прошлой ночью в двух регионах РФ уничтожили 27 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). 26 беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, еще один – над Смоленской областью.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее ПВО сбила ракеты над жилыми домами в Луганске. В городе слышали несколько взрывов.