ВСУ беспилотниками атаковали судно в порту Краснодарского края

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Губернатор Кондратьев: 1 человек погиб в результате атаки ВСУ по порту «Кавказ»

Украинская армия дронами атаковала паромное судно в порту «Кавказ» Краснодарского края, среди членов экипажа и сотрудников порта оказались погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

На месте происшествия находятся экстренные службы. Возгорание в результате атаки оказалось локальным, угрозы распространения огня нет.

Кондратьев отметил, что пострадавшие получают всю нужную помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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