ВСУ беспилотниками атаковали судно в порту Краснодарского края
Губернатор Кондратьев: 1 человек погиб в результате атаки ВСУ по порту «Кавказ»
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Украинская армия дронами атаковала паромное судно в порту «Кавказ» Краснодарского края, среди членов экипажа и сотрудников порта оказались погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
На месте происшествия находятся экстренные службы. Возгорание в результате атаки оказалось локальным, угрозы распространения огня нет.
Кондратьев отметил, что пострадавшие получают всю нужную помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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