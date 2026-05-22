ВСУ атаковали Донецк дронами, ранены четыре человека
В результате атаки украинских беспилотников на Донецк ранения получили четверо мирных жителей, повреждены жилые дома и автомобили, сообщает RT.
Украинские военные нанесли удар по Донецку с применением беспилотников. По данным военкора RT Виктора Мирошникова, пострадали четыре мирных жителя, они получили ранения различной степени тяжести.
Снаряды упали в жилом секторе. Один частный дом полностью уничтожен, повреждены несколько многоэтажек и припаркованные автомобили.
Ночью дроны атаковали Петровский, Калининский и Ворошиловский районы города. Информация о разрушениях и пострадавших продолжает уточняться.
Ранее, 17 мая, сообщалось, что в результате атак ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики один человек погиб и еще четверо мирных жителей получили ранения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.