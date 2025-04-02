ВСУ атаковали беспилотниками жилую многоэтажку в центре Курска

В результате атаки никто не пострадал.

Обломки сбитого дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки по улице Чехова.

По словам врио губернатора, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Он отметил, что было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников. Работа ПВО в регионе продолжается.

Ранее в небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО в районе порта.