«Вставать, б****, в 5 утра!»: житель Подмосковья устроил истерику из-за байкеров

В Сети появилось видео, как разъяренный мужчина в красной кофте и шортах тащит к своему дому юного байкера в шлеме и кричит, что из-за шума моторов его ребенок не может уснуть. Истерика у жителя Подмосковья случилась из-за того, что юные мотоциклисты очень громко катались под окнами жилых домов, сообщает Baza .

Предварительно известно, что юные мотоциклисты несколько раз проехали с шумом моторов под окнами жилых частных домов, прежде чем житель вышел на улицу и перегородил проезд. Когда байкеры не смогли проехать, он схватил одного из них за одежду и потащил в сторону своего дома.

«Пошли, я тебе своего ребенка покажу, который из-за вас уснуть не может. Мне вставать, б****, в пять утра! Ты д******! Тут люди спят, б****! Живут, <...> в каждом доме!» — кричал мужчина.

Друзья байкера снимали происходящее на видео.