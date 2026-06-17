«Всплывешь в Урале»: экс-муж ломится к россиянке в квартиру и бьет ее

Ангелина (имя изменено) рассказала, что уже четыре года живет в постоянном моральном стрессе и физическом насилии со стороны бывшего супруга. Мужчина приходит в квартиру и избивает Ангелину на глазах у детей. Женщине диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и множество других травм.

По словам пострадавшей, она неоднократно обращалась с заявлением в полицию, но безрезультатно. При этом Ангелина предоставляла все доказательства, но полиция и прокуратура продолжали бездействовать. Экс-мужа даже ни разу не вызвали на допрос. Он утверждает, что и пальцем не трогал бывшую жену, которая якобы все придумывает.

Кроме того, на дорогах он регулярно подрезает машину Ангелины и громко выкрикивает из окна оскорбления в ее адрес.

«Не хочу стать достоянием новостей что со мной что-то случилось! У меня трое детей! Я их одна содержу! Без покровителей и спонсоров! Работаю! Но сейчас даже моральных сил работать и деньги кончаются, а что дальше?» — поделилась Ангелина в соцсетях.

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