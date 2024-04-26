Вскрылись ужасающие детали убийства новорожденного матерью-студенткой под Тверью

Студентка из тверского Осташкова родила сына и сразу убила его, заколов ножницами. По словам ее подруги, девушка долго не знала о беременности, а позже боялась реакции мамы на новости о своем положении, сообщает NEWS.ru .

Долгое время девушка связывала выросший живот с гормональным сбоем и даже ходила на уроки физкультуры в колледже. Подруга студентки говорит: на том, чтобы ребенок не рождался, настаивал и его биологический отец.

Роды начались неожиданно, когда девушка находилась дома. По словам знакомой, роженица не смогла вызвать скорую из-за охватившей ее боли.

«После родов Саша, будучи на панике, взяла первое, что попалось под руки (ножницы — ред.), и решила всю свою ненависть выместить на ребенке, не осознавая своих действий. Она говорит, что не помнит, как это сделала», — рассказала подруга.

После убийства сына девушка взяла его труп и положила в пакет. Далее в квартиру пришла мать рожавшей, которая вызвала врачей. Сперва роженица отрицала, что заколола новорожденного, однако позже призналась в этом.