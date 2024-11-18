Всех распугал: соседи скопинского маньяка побросали свои дома

Мохов отсидел в тюрьме 17 лет за то, что почти 4 года держал в плену и насиловал двух девушек. После его возвращения домой атмосфера в городе испортилась. Жители боялись соседа, поэтому они начали заваливать мужчину угрозами и проклятиями, ему также запретили приближаться к чьим-либо домам.

Но вскоре многие соседи маньяка не выдержали и побросали свои дома. Люди уехали подальше от опасного мужчины.

Сам Мохов испугался возможной расправы. Он даже повесил у около дома муляж камеры, который, по его мнению, может отпугнуть возможных убийц.

После отъезда соседей в пустом жилье поселилась неизвестная женщина. К ней к Мохов ходит в гости и якобы помогает по хозяйству. Часто бывший заключенный проводит там весь день.

При этом после вопросов про отношения с неизвестной мужчина начинает смущаться и резко переводит тему. Женщина не контактирует с соседями. Но стало известно, что она моложе Мохова, ранее проживала в другом городе.

За скопинским маньяком установлен надзор — за ним будут следить еще 2,5 года. Мохов обязан быть дома с 22:00 до 06:00. А днем он проводит время у соседки.