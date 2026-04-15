«Всех перережем»: юные цыгане кидались на людей и порезали подростка под Тулой

В городе Донском Тульской области группа цыган-подростков держит в страхе сверстников. Парни часто появляются в алкогольном и наркотическом опьянении.

Местная жительница Ксения (имя изменено) рассказала, что вечером 11 апреля пьяные цыгане-подростки кидались на проходящих мимо людей. Ее 16-летний сын заступился, но в ходе конфликта получил ножевое ранение в живот. Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали.

«Кто следующий, всех русских перережем, как собак!» — кричали нападавшие.

По словам Ксении, это могут подтвердить свидетели случившегося. Это не первый случай нападения цыган-подростков на молодых людей. К настоящему моменту один из нападавших задержан, второй еще на свободе, но будет привлечен к ответственности по другой уголовной статье.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

«Полиция и Следственный комитет работают оперативно. <…> Я призываю всех родителей подростков: ничего не бойтесь, обращайтесь в органы, вам обязательно помогут!» — заявила Ксения в соцсетях, поблагодарив силовиков и главу муниципалитета Владимира Белова за личную помощь.

